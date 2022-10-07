Дмитрий Булыкин: ЦСКА — фаворит в матче с «Динамо», но счёт будет 1:1 или 2:2
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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 12-го тура с московским ЦСКА. Встреча состоится завтра, 8 октября. Она пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Будет хорошая игра команд, которым нужны очки. ЦСКА в лидирующей тройке, а «Динамо» отстало, потому и тем, и тем очень нужны очки. Нас ждёт красивая хорошая игра на победу. Конечно, фаворит ЦСКА: они сейчас на ходу, всё получается.
У «Динамо» сейчас не ладится, но тем они и опаснее: когда команда в яме, то она хочет из неё вылезти и приложит к этому все усилия. ЦСКА — фаворит, но счёт будет 1:1 или 2:2». — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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