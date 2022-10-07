Скоулз — об игре Антони: он выглядит как пони с одним трюком

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре вингеров Антони и Джейдона Санчо, а также защитной линии «красных дьяволов».
«Он выглядит как пони с одним трюком. Антони всегда убирает мяч под себя и отдаёт пас назад или поперёк, или просто бьёт. Думаю, что ему нужно развиваться.
Санчо? Ему действительно нужен быстрый партнёр на позиции левого защитника или центрального нападающего, с которым можно было бы наладить связь, а на данный момент у него их нет. Также я не думаю, что четвёрка защитников «Юнайтед» достаточно хороша в игре один на один», — приводит слова Скоулза AS.
В текущем сезоне АПЛ «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 12 очков после семи матчей. В Лиге Европы манкунианцы занимают второе место в группе Е, заработав шесть баллов за три встречи.
Ван Нистелрой против игроков «Арсенала» в матче сезона-2003/2004:
- 7 октября 2022
-
12:45
-
12:38
-
12:33
-
12:25
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:46
-
11:40
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:32
-
11:15
-
11:13
-
10:48
-
10:38
-
10:36
-
10:35
-
10:23
-
10:14
-
10:12
-
10:10
-
09:59
-
09:57
-
09:56
-
09:50
-
09:39
-
09:39
-
09:30
-
09:21
-
08:58
-
08:41
-
08:36
-
08:30