Скоулз — об игре Антони: он выглядит как пони с одним трюком

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре вингеров Антони и Джейдона Санчо, а также защитной линии «красных дьяволов».



«Он выглядит как пони с одним трюком. Антони всегда убирает мяч под себя и отдаёт пас назад или поперёк, или просто бьёт. Думаю, что ему нужно развиваться.



Санчо? Ему действительно нужен быстрый партнёр на позиции левого защитника или центрального нападающего, с которым можно было бы наладить связь, а на данный момент у него их нет. Также я не думаю, что четвёрка защитников «Юнайтед» достаточно хороша в игре один на один», — приводит слова Скоулза AS.



В текущем сезоне АПЛ «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 12 очков после семи матчей. В Лиге Европы манкунианцы занимают второе место в группе Е, заработав шесть баллов за три встречи.

Ван Нистелрой против игроков «Арсенала» в матче сезона-2003/2004: