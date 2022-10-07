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«Заслужила, может». Быстров — об обвинении форварда «Балтики» в избиении девушки

«Заслужила, может». Быстров — об обвинении форварда «Балтики» в избиении девушки
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с форвардом калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани, который обвиняется в избиении собственной девушки.

«Нападающий «Балтики» Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может», — сказал Быстров в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч».

Вчера, 6 октября, девушка 22-летнего футболиста опубликовала информацию, в которой рассказала об избиении со стороны игрока «Балтики». Гогричиани подписал контракт с клубом из Калининграда летом 2022 года, ранее воспитанник ЦСКА также выступал за «Текстильщик» и «Акрон».

Руководство «Балтики» сообщило, что нападающий в настоящий момент отстранён от тренировочного процесса. В клубе проводится внутреннее расследование.

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