«Ноттингем» подписал новый контракт с главным тренером. Клуб идёт на 20-м месте в АПЛ

«Ноттингем Форест» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с главным тренером Стивеном Купером.
Отмечается, что соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до 2025 года. Купер возглавил красных в сентябре прошлого года и с тех пор выиграл 29 из 54 матчей, проведённых на посту. Под его руководством клуб впервые с 1998 года вернулся в английскую Премьер-лигу, победив в финале плей-офф Чемпионшипа «Хаддерсфилд» (1:0).
«Сейчас важно, чтобы мы сосредоточились исключительно на футболе. Мы все сконцентрированы и сделаем всё возможное, чтобы помочь команде подняться в турнирной таблице и ещё раз продемонстрировать свои качества, которые привели нас в Премьер-лигу», — говорится в сообщении.
«Ноттингем» после восьми туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:
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