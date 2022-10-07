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Игрок «Ариса»: у Кокорина классный «Мерседес», у остальных в команде авто попроще

Игрок «Ариса»: у Кокорина классный «Мерседес», у остальных в команде авто попроще
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Футболист кипрского «Ариса» Юлиус Сзоке рассказал об автомобилях, на которых передвигаются игроки команды. Особенно он выделил машину российского нападающего Александра Кокорина.

«У него классный «Мерседес», у остальных авто попроще, конечно», — приводит слова Юлиуса Сзоке Sport24.

Стоит отметить, что всего игроки «Ариса», включая Кокорина, ездят на арендованных машинах.

Напомним, контракт Александра Кокорина принадлежит итальянской «Фиорентине», а за «Арис» россиянин выступает на правах аренды. В сезоне-2022/2022 он провёл за кипрскую команду четыре матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Кокорина в € 800 тыс.

Первый гол Александра Кокорина за 655 дней:

Кокорин забил впервые за 655 дней! Но его гол всё равно оказался бесполезен Кокорин забил впервые за 655 дней! Но его гол всё равно оказался бесполезен
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