Игрок «Ариса»: у Кокорина классный «Мерседес», у остальных в команде авто попроще

Футболист кипрского «Ариса» Юлиус Сзоке рассказал об автомобилях, на которых передвигаются игроки команды. Особенно он выделил машину российского нападающего Александра Кокорина.

«У него классный «Мерседес», у остальных авто попроще, конечно», — приводит слова Юлиуса Сзоке Sport24.

Стоит отметить, что всего игроки «Ариса», включая Кокорина, ездят на арендованных машинах.

Напомним, контракт Александра Кокорина принадлежит итальянской «Фиорентине», а за «Арис» россиянин выступает на правах аренды. В сезоне-2022/2022 он провёл за кипрскую команду четыре матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Кокорина в € 800 тыс.

Первый гол Александра Кокорина за 655 дней: