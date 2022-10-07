Лионель Месси получил повреждение в матче с «Бенфикой»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1), сообщает Get French Football News. По информации источника, 35-летний игрок почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, из-за чего попросил замену.



На дополнительном медицинском обследовании у игрока диагностировали контрактуру икроножной мышцы. При этом травма не носит серьёзного характера, поэтому не должна помешать участию форварда в матче чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится завтра, 8 октября.



Напомним, в первом тайме матча третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «ПСЖ» нападающий парижан Лионель Месси забил гол. «Бенфика» стала 40-м клубом, которому аргентинец забил в Лиге чемпионов. Таким образом, форвард установил новый рекорд. Для сравнения: нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду огорчал вратарей 38 команд в самом престижном еврокубке.

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