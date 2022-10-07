Лионель Месси получил повреждение в матче с «Бенфикой»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1), сообщает Get French Football News. По информации источника, 35-летний игрок почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, из-за чего попросил замену.
На дополнительном медицинском обследовании у игрока диагностировали контрактуру икроножной мышцы. При этом травма не носит серьёзного характера, поэтому не должна помешать участию форварда в матче чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится завтра, 8 октября.
Напомним, в первом тайме матча третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «ПСЖ» нападающий парижан Лионель Месси забил гол. «Бенфика» стала 40-м клубом, которому аргентинец забил в Лиге чемпионов. Таким образом, форвард установил новый рекорд. Для сравнения: нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду огорчал вратарей 38 команд в самом престижном еврокубке.
- 7 октября 2022
-
15:31
-
15:30
-
15:19
-
15:00
-
14:57
-
14:55
-
14:55
-
14:35
-
14:26
-
14:25
-
14:10
-
13:56
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:24
-
13:11
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:45
-
12:38
-
12:33
-
12:25
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:46
-
11:40
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:32
-
11:15
-
11:13