Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, чем российский футбол отличается от зарубежного. Специалист считает, что главное отличие — в уровне интенсивности. По его словам, проседание футбола в РФ связано с уровнем социальной жизни страны.

«После развала Советского Союза у многих оставалось ощущение, что мы по-прежнему находимся в лидерах мирового футбола. Но постепенно началось расслоение. Выбор футболистов стал меньше. Из 250-миллионной страны мы превратились в страну с населением чуть больше 140 миллионов. Также многие игроки, добавлявшие самобытную палитру, из Армении, Грузии, Украины, Белоруссии, стран Балтии играют теперь в своих чемпионатах и зарубежных чемпионатах более высокого уровня. А претензии у требовательного российского болельщика остались прежние. Как и амбиции.

Плюс пошло проседание, так как футбол неразрывно связан с социальной жизнью, и вопросы, связанные с её уровнем, некоторое время были первичными. Поэтому не было вложений в развитие футбола, в развитие футбольных технологий, футбольной индустрии, какие делали «богатые» страны на протяжении 20 лет после развала Союза. Поэтому все специалисты и говорят, что главное различие в уровне интенсивности. Особенно когда мы сравниваем лучшие матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и лучшие игры нашего чемпионата.

Слишком большое различие именно в уровне и качестве действий на максимальных скоростях. Наши футболисты в отдельно взятом матче могут обыграть любую команду. Но если брать весь чемпионат, то и скорости, и мощность, и плотность игры ниже. Из-за этого есть разница и в зрелищности матчей», — приводит слова Талалаева «Московский комсомолец».