Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев рассказал, чем российский футбол отличается от зарубежного

Талалаев рассказал, чем российский футбол отличается от зарубежного
Комментарии

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, чем российский футбол отличается от зарубежного. Специалист считает, что главное отличие — в уровне интенсивности. По его словам, проседание футбола в РФ связано с уровнем социальной жизни страны.

«После развала Советского Союза у многих оставалось ощущение, что мы по-прежнему находимся в лидерах мирового футбола. Но постепенно началось расслоение. Выбор футболистов стал меньше. Из 250-миллионной страны мы превратились в страну с населением чуть больше 140 миллионов. Также многие игроки, добавлявшие самобытную палитру, из Армении, Грузии, Украины, Белоруссии, стран Балтии играют теперь в своих чемпионатах и зарубежных чемпионатах более высокого уровня. А претензии у требовательного российского болельщика остались прежние. Как и амбиции.

Плюс пошло проседание, так как футбол неразрывно связан с социальной жизнью, и вопросы, связанные с её уровнем, некоторое время были первичными. Поэтому не было вложений в развитие футбола, в развитие футбольных технологий, футбольной индустрии, какие делали «богатые» страны на протяжении 20 лет после развала Союза. Поэтому все специалисты и говорят, что главное различие в уровне интенсивности. Особенно когда мы сравниваем лучшие матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и лучшие игры нашего чемпионата.

Слишком большое различие именно в уровне и качестве действий на максимальных скоростях. Наши футболисты в отдельно взятом матче могут обыграть любую команду. Но если брать весь чемпионат, то и скорости, и мощность, и плотность игры ниже. Из-за этого есть разница и в зрелищности матчей», — приводит слова Талалаева «Московский комсомолец».

Новость по теме
Андрей Талалаев раскрыл сумму перехода Гамида Агаларова в «Ахмат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022