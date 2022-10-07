«Реал» лидирует в борьбе за Беллингема. Клуб готов предложить за игрока более € 100 млн
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Мадридский «Реал» вырвался вперёд в гонке за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Football.London.
Отмечается, что испанский клуб опережает в борьбе «Челси», «Ливерпуль» и «Баварию». «Реал» готов предложить «Боруссии» более € 100 млн следующим летом.
В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 12 встречах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 90 млн.
В ноябре 2020-го Беллингем дебютировал за сборную Англии и в составе национальной команды к нынешнему времени успел провести 17 матчей.
Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах:
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