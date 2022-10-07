Дмитрий Кузнецов объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Игра состоится завтра, 8 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Считаю ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо». Сейчас команда Федотова показывает более содержательный футбол. «Динамо» играет с большими перепадами: могут вести 2:0, что не раз было в этом сезоне, и сыграть вничью с не очень сильным соперником. Очевидно, что у «Динамо» проблемы с психологией, когда они ведут в счёте. Другая команда добивала бы соперника или играла бы по результату. Не понимаю, что происходит с командой. Иметь такое преимущество и сыграть вничью с несильным соперником — это большая проблема.
ЦСКА сейчас играет в привлекательный футбол. Причём даже когда у них не играют лидеры, всё равно забивают, ведут игру и играют с позиции силы. Здесь явный фаворит — это ЦСКА. Однако давайте не будем забывать, что ЦСКА не очень хорошо играет с «Динамо», потому что неудобный соперник. Но это всё исправимо. Думаю, Федотов знает, что делать, и как настроить команду на неудобного соперника, и добиться результата», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 октября 2022
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