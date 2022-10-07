Кавани обратился к психологу после камбэка «Барсы» в матче ЛЧ с «ПСЖ» в 2017 году

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани рассказал, что обратился к психологу после поражения «ПСЖ» от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2016/2017 со счётом 1:6.
«В первый раз я сходил к психологу после камбэка «Барсы». Это сильно повлияло на меня. Есть вещи, которые тебя перегружают. Всё, что мы делали, изменилось за пять минут.
Это огромный удар, который невозможно контролировать. Хоть это и футбол, но затрагивает другие части твоей личности. Я чувствовал тревожность, у меня был холодный пот, кружилась голова, когда я засыпал. Я боялся идти спать.
Я задумался: «У меня что, проблемы с головой?» Я пошёл к доктору «ПСЖ», и он сказал мне: «То, что происходит с тобой, происходит со многими людьми в разных сферах». Я понял, что я не супергерой», – цитирует Кавани Relevo.
Кавани попробовал себя в роли косца:
- 7 октября 2022
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