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Кавани обратился к психологу после камбэка «Барсы» в матче ЛЧ с «ПСЖ» в 2017 году

Кавани обратился к психологу после камбэка «Барсы» в матче ЛЧ с «ПСЖ» в 2017 году
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Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани рассказал, что обратился к психологу после поражения «ПСЖ» от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2016/2017 со счётом 1:6.

«В первый раз я сходил к психологу после камбэка «Барсы». Это сильно повлияло на меня. Есть вещи, которые тебя перегружают. Всё, что мы делали, изменилось за пять минут.

Это огромный удар, который невозможно контролировать. Хоть это и футбол, но затрагивает другие части твоей личности. Я чувствовал тревожность, у меня был холодный пот, кружилась голова, когда я засыпал. Я боялся идти спать.

Я задумался: «У меня что, проблемы с головой?» Я пошёл к доктору «ПСЖ», и он сказал мне: «То, что происходит с тобой, происходит со многими людьми в разных сферах». Я понял, что я не супергерой», – цитирует Кавани Relevo.

Кавани попробовал себя в роли косца:

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