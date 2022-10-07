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Газзаев: чего жалеть Слуцкого? Жалеть надо детей и женщин, а он — мужик

Газзаев: чего жалеть Слуцкого? Жалеть надо детей и женщин, а он — мужик
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Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о том, что не стоит жалеть главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Он выразил уверенность, что жалость стоит проявлять к другим людям.

«Стоит ли жалеть Слуцкого из-за его результатов? Чего его жалеть? Он женщина, чтобы его жалеть? Жалеть надо детей и женщин. Он мужик, профессиональной работой занимается, получает деньги. Здесь должна быть работа. Помимо команды, там республика, руководство, болельщики.

Слуцкий — профессиональный тренер. К сожалению, такое бывает в жизни каждого тренера, когда нет результата. Но чтобы болельщики писали петицию, такое бывает редко», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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