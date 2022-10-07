Женская сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Беларусью

Сегодня, 7 октября, женская сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Женская сборная России объявила стартовый состав на игру с Беларусью.

Сборная России: Гриченко, Беломытцева, Абдуллина, Смирнова, Симановская, Жаркова, Козлова, Рукина, Свистунова, Машина, Шестернёва.

Запасные: Исайкина, Пономарёва, Долгова, Бессолова, Басаева, Плешкова, Комиссарова, Солодухина, Бизенкова, Соловьёва.

Напомним, в октябре 2022 года женская сборная России проведёт два товарищеских матча со сборной Беларуси. Встречи пройдут 7-го и 10-го числа на «Минск-Арене» и стадионе «Трактор» соответственно.

Женская сборная России, как и другие российские клубы и сборные, отстранена от международных турниров.