Женская сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Беларусью

Сегодня, 7 октября, женская сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
Женская сборная России объявила стартовый состав на игру с Беларусью.
Сборная России: Гриченко, Беломытцева, Абдуллина, Смирнова, Симановская, Жаркова, Козлова, Рукина, Свистунова, Машина, Шестернёва.
Запасные: Исайкина, Пономарёва, Долгова, Бессолова, Басаева, Плешкова, Комиссарова, Солодухина, Бизенкова, Соловьёва.
Напомним, в октябре 2022 года женская сборная России проведёт два товарищеских матча со сборной Беларуси. Встречи пройдут 7-го и 10-го числа на «Минск-Арене» и стадионе «Трактор» соответственно.
Женская сборная России, как и другие российские клубы и сборные, отстранена от международных турниров.
- 7 октября 2022
-
17:21
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:37
-
16:27
-
16:25
-
16:17
-
16:08
-
16:00
-
15:31
-
15:30
-
15:19
-
15:00
-
14:57
-
14:55
-
14:55
-
14:35
-
14:26
-
14:25
-
14:10
-
13:56
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:24
-
13:11
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:45
-
12:38
-
12:33
-
12:25
-
12:20