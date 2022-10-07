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Гвардиола: сколько было «новых Месси», 10–15, но все провалились. Никто не сравнится с ним

Гвардиола: сколько было «новых Месси», 10–15, но все провалились. Никто не сравнится с ним
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал сравнение норвежского форварда клуба Эрлинга Холанда с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, с которым они вместе работали в «Барселоне».

«Никто не сравнится с Лео Месси. Сколько было «новых Месси», 10–15, но все они провалились. Мы не собираемся полагаться только на Холанда. Много вопросов сейчас только о нём, но парни в команде прекрасно принимают это. К примеру, Кевин [Де Брёйне] – исключительный человек, и он счастлив, что Эрлинг здесь, и это касается всех игроков «Сити», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В текущем сезоне Холанд провёл три матча в Лиге чемпионов, забив пять мячей. В чемпионате Англии на счету норвежца 14 голов и три голевых паса в восьми встречах.

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