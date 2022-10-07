«Урал» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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Сегодня, 7 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 встретятся «Урал» и «Химки». Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Урал»: Помазун, Бевеев, Эмерсон, Сиссе, Филипенко, Гогличидзе, Мишкич, Ранджелович, Газинский, Юшин, Каштанов.
Запасные: Алексеев, Кулаков, Герасимов, Железнов, Быковский, Мамин, Урунов, Влут, Гаджимурадов.
«Химки»: Лантратов, Идову, Филин, Чёрный, Боженов, Глушаков, Гулиев, Зуев, Магомедов, Руденко, Долгов.
Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Волков, Кухарчук, Ломовицкий, Камышев, Казанцев, Главчич, Гбане, Садыгов.
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