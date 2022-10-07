РПЛ перенесла старт матча 15-го тура «Оренбург» — «Факел»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила о переносе начала матча 15-го тура чемпионата «Оренбург» — «Факел». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Изначально игра должна была начаться 28 октября в 17:30 мск, однако было принято решение назначить стартовый свисток арбитра на 17:00 мск. Причина переноса времени начала матча не уточняется.

Напомним, на данный момент «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Команда набрала 15 очков в 11 матчах. «Факел» (9 очков) — на 12-м месте в таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» — команда Семака набрала 29 очков. В зоне вылета идут екатеринбургский «Урал» (7) и московское «Торпедо» (5).