Юран: Слуцкому нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
«Всегда жалко коллегу, когда есть такая ситуация. Это неприятно. У тренеров всегда так: подписываешь новый контракт — готовься к увольнению. К сожалению, неблагодарная работа. Для меня было бы сложно работать, потому что нет результата плюс ещё болельщики петицию пишут. Это уже подводит к тому, что нужно самому принимать решение. Надо дать паузу.
Как работать и выводить команду, когда болельщики настроены против и пишут петицию? Это тяжело внутри, но я бы принял решение. Понятно, что здесь нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться. Он высококлассный тренер, но у каждого высококлассного тренера бывают такие моменты, когда нужно дать паузу и не доводить до того, что болельщики плакаты пишут. Лучший вариант в этой ситуации — это взять паузу», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 октября 2022
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