Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: Слуцкому нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться

Юран: Слуцкому нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться
Комментарии

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Всегда жалко коллегу, когда есть такая ситуация. Это неприятно. У тренеров всегда так: подписываешь новый контракт — готовься к увольнению. К сожалению, неблагодарная работа. Для меня было бы сложно работать, потому что нет результата плюс ещё болельщики петицию пишут. Это уже подводит к тому, что нужно самому принимать решение. Надо дать паузу.

Как работать и выводить команду, когда болельщики настроены против и пишут петицию? Это тяжело внутри, но я бы принял решение. Понятно, что здесь нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться. Он высококлассный тренер, но у каждого высококлассного тренера бывают такие моменты, когда нужно дать паузу и не доводить до того, что болельщики плакаты пишут. Лучший вариант в этой ситуации — это взять паузу», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Газзаев — о Слуцком: зачем ждать, пока стадион будет скандировать, чтобы тебя уволили?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022