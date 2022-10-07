Forbes огласил список самых высокооплачиваемых игроков мира. Мбаппе на первом месте

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов мира по итогам сезона-2022/2023. Первое место в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, его одноклубник Лионель Месси — второй, а замкнул тройку Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».



Суммы ниже указаны без вычета налогов и агентских сборов.



1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция) — € 131,2 млн (€ 112 млн — футбол, € 19,8 млн — внефутбольная деятельность).

2. Лионель Месси («ПСЖ»/Аргентина) — € 123 млн (€ 66,6 млн/€ 56,4 млн).

3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»/Португалия) — € 102,5 млн (€ 41 млн/€ 61,5 млн).

4. Неймар («ПСЖ»/Бразилия) — € 89,19 млн (€ 56,4 млн/€ 32,8 млн).

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет) — € 54,33 млн (€ 35,8 млн/€ 18,5 млн).

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/Норвегия) — € 39,98 млн (€ 35,8 млн/€ 4,1 млн).

7. Роберт Левандовски («Барселона»/Польша) — € 35,88 млн (€ 27,6 млн/€ 8,2 млн).

8. Эден Азар («Реал» Мадрид/Бельгия) — € 31,78 млн (€ 27,6 млн/€ 4,1 млн).

9. Андрес Иньеста («Виссел Кобе»/Испания) — € 30,75 млн (€ 25,6 млн/€ 5,1 млн).

10. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»/Бельгия) — € 29,73 млн (€ 25,63 млн/€ 4,1 млн).

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик: