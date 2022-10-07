Конте раскрыл причины, по которым новичок Джед Спенс не проходит в состав

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте объяснил, почему новичок команды Джед Спенс получает мало игрового времени.
«Фанаты есть фанаты. Я понимаю, что они могут думать о ситуации с Джедом, но я каждый день вижу, что происходит на тренировках. Я пытаюсь действовать наилучшим образом для команды. Даже если игроки мне доверяют, выбор делаю я. Если я не ставлю в состав какого-либо игрока, то, может быть, из-за того, что он не готов», — цитирует Конте инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
Сезон-2021/2022 Спенс провёл в аренде в клубе «Ноттингем Форест», забив три мяча в 46 матчах. В текущем сезоне игрок появился на поле в матчах английской Премьер-лиги всего один раз. Команда вышла в английскую Премьер-лигу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 8 млн.
- 7 октября 2022
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