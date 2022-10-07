41-летний Хоакин объяснил, почему обнялся с Моуриньо во время игры с «Ромой»

Нападающий «Бетиса» Хоакин рассказал, почему во время матча 3-го тура Лиги Европы с «Ромой» обнялся с главным тренером «волков» Жозе Моуриньо.

«Он хотел подписать меня, когда тренировал «Челси». Я уважаю Моуринью и его карьеру, горжусь тем, что он обнял меня, потому что это означает, что он чувствует ко мне уважение. Мы давно знаем друг друга, мы обнимали друг друга и говорили приятные вещи. Он важный человек для всего спорта», — цитирует игрока Football Italia.

На 34-й минуте нападающий римлян Пауло Дибала уверенно реализовал 11-метровый удар. На 40-й минуте полузащитник испанской команды Гвидо Родригес сумел сравнять счёт, а на 88-й минуте Луис Энрике забил после точного паса Родри Санчеса. Игрок «Ромы» Николо Дзаньоло был удалён на 90+4-й минуте.