Суарес: Месси, Неймар и я радовались голам за «Барселону». Было неважно, кто забивал

Нападающий уругвайского «Насьоналя» Луис Суарес, ранее выступавший за «Барселону», рассказал о первых разговорах с бывшим форвардом каталонского клуба Лионелем Месси, который сейчас защищает цвета французского клуба «ПСЖ». Также он вспомнил о взаимоотношениях с другим бывшим футболистом сине-гранатовых, Неймаром.

«Лионель — мой друг, он много значит для моей карьеры. Думаю, мы помогаем друг другу. Когда я пришёл в «Барселону», то сказал ему, что приехал побеждать, а не просто вытеснить кого-то из основы. Он понял, что мои реплики были искренними, поэтому наши отношения стали развиваться. Я, он и Неймар радовались голам, и было неважно, кто именно забивал», — цитирует игрока ESPN AR.

Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая: