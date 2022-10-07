Гвардиола прокомментировал назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера «Байера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о назначении на пост наставника «Байера» Хаби Алонсо. Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» был утверждён в роли главного тренера немецкого клуба.
«Он был выдающимся сдерживающим полузащитником. Будучи таким игроком, он великолепно читает игру. К тому же, это — отличный парень. Это великолепная возможность для него, работа в Бундеслиге, которую он хорошо знает. К тому же, команда выступает в Лиге чемпионов. Я желаю ему всего наилучшего», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.
На этой должности Алонсо сменил швейцарского специалиста Херардо Сеоане, подписав контракт до лета 2024 года.
4 октября «Байер» уступил «Порту» со счётом 0:2 в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В данный момент команда занимает третье место в этом турнире, набрав лишь три очка, как и две другие команды — «Атлетико» и «Порту». В немецкой Бундеслиге клуб набрал после восьми игр пять очков и расположился на 18-м месте в зоне вылета.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий
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