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Месси и Мбаппе не попали в заявку на матч с «Реймсом» из-за травм

Месси и Мбаппе не попали в заявку на матч с «Реймсом» из-за травм
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Нападающие «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Килиан Мбаппе не попали в заявку парижского клуба на игру 10-го тура чемпионата Франции с «Реймсом». Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба. Матч состоится завтра, 8 октября, и начнётся в 22:00 мск.

На дополнительном медицинском обследовании у игрока диагностировали контрактуру икроножной мышцы. При этом травма не носит серьёзного характера. Новая информация будет опубликована в воскресенье. Мбаппе оправляется от проблем с сердцем. Преснел Кимпембе также продолжает реабилитацию в тренировочном центре. Ренату Саншеш возобновил индивидуальные тренировки, его возвращение в общую группу ожидается на следующей неделе.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе

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