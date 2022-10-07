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Луис Суарес: никто из нашего трио с Месси и Неймаром не ставил себя выше других

Луис Суарес: никто из нашего трио с Месси и Неймаром не ставил себя выше других
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Нападающий уругвайского «Насьоналя» Луис Суарес, ранее выступавший за «Барселону», рассказал о дружбе с бывшим форвардом каталонского клуба Лионелем Месси, который сейчас защищает цвета французского клуба «ПСЖ». Также он вспомнил о взаимоотношениях с другим бывшим футболистом сине-гранатовых, Неймаром, который сейчас тоже играет за парижскую команду.

«Месси и Неймар дали мне возможность выиграть «Золотую бутсу». Лионель позволял мне бить пенальти, чтобы я выиграл приз, или, например, они оба подходили ближе к воротам, чтобы определить, где нахожусь я, и посмотреть, куда я двигаюсь. Никто не ставил себя выше других», — приводит слова уругвайца ESPN AR.

Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая:

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