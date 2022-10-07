Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен играть умно, но неприятно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, какой футбол хочет видеть от своей команды. Представитель Нидерландов использовал слово nasty, которое переводится как «неприятно», «грязно» или «мерзко».



«Нужно играть неприятно. Я понимаю, что это значит. Мы должны прогрессировать в данном плане. Но также нужно иногда действовать умно.



Зачастую мы получаем слишком много жёлтых карточек, особенно в начале матча. Я слышал, что в АПЛ часто идёт жёсткая борьба. В связи с этим мне странно видеть, что показывается столько карточек», — цитирует тен Хага BBC.

Ранее наставник «МЮ» заявил, что «Манчестер Сити» в предыдущем туре дал хороший урок «красным дьяволам». Тогда «Сити» одержал победу со счётом 6:3.