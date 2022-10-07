ESPN: Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, им никто не интересуется

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду останется в команде как минимум до окончания сезона. Об этом сообщает ESPN. По сведениям источника, в январе 37-летний футболист не уйдёт из «Манчестер Юнайтед» из-за отсутствия интереса к нему.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе. При этом наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет препятствовать его уходу.



Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне в девяти матчах во всех турнирах Криштиану забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик: