Женская сборная России обыграла Беларусь в товарищеском матче
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В Борисове завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные России и Беларуси. Встреча закончилась победой россиянок со счётом 2:0.
Главной героиней матча стала Алёна Рукина. Россиянка оформила дубль в этой встрече. Рукина отличилась на 22-й и 90-й минутах.
Этот матч стал для женской сборной России первым более чем за год. После этой игры команды планируют провести ещё одну товарищескую встречу. 10 октября соперницы встретятся в Минске.
Женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за нынешней политической ситуации. Пока неизвестно, когда россиянок вновь допустят к турнирам.
Футбол. Товарищеский матч. Женщины
Беларусь — Россия — 0:2 (0:1)
Голы: Рукина, 22, 90.
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