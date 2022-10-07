Женская сборная России обыграла Беларусь в товарищеском матче

В Борисове завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные России и Беларуси. Встреча закончилась победой россиянок со счётом 2:0.

Главной героиней матча стала Алёна Рукина. Россиянка оформила дубль в этой встрече. Рукина отличилась на 22-й и 90-й минутах.

Этот матч стал для женской сборной России первым более чем за год. После этой игры команды планируют провести ещё одну товарищескую встречу. 10 октября соперницы встретятся в Минске.

Женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за нынешней политической ситуации. Пока неизвестно, когда россиянок вновь допустят к турнирам.

Футбол. Товарищеский матч. Женщины

Беларусь — Россия — 0:2 (0:1)

Голы: Рукина, 22, 90.