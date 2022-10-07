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«Химки» проиграли шесть из семи матчей при Спартаке Гогниеве

«Химки» проиграли шесть из семи матчей при Спартаке Гогниеве
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Сегодня, 7 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» проходил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и подмосковными «Химками». Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1. Это поражение стало шестым в семи матчах «Химок» под руководством Спартака Гогниева.

Матчи «Химок» при Спартаке Гогниеве:

«Оренбург» — «Химки» — 3:1
«Химки» — «Крылья Советов» — 0:0
«Пари НН» — «Химки» (Фонбет Кубок России) — 1:1 (5:3 по пенальти)
«Краснодар» — «Химки» — 3:1
«Химки» — «Локомотив» (Фонбет Кубок России) — 0:5
«Химки» — ЦСКА — 1:2
«Урал» — «Химки» — 2:1

Разница мячей: 5:16 (-13)

«Урал» набрал 10 очков и поднялся с 15-й строчки турнирной таблицы на 12-ю, покинув зону вылета и стыковых матчей. «Химки» (8) теперь 15-е.

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