«Химки» проиграли шесть из семи матчей при Спартаке Гогниеве

Сегодня, 7 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» проходил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и подмосковными «Химками». Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1. Это поражение стало шестым в семи матчах «Химок» под руководством Спартака Гогниева.



Матчи «Химок» при Спартаке Гогниеве:



«Оренбург» — «Химки» — 3:1

«Химки» — «Крылья Советов» — 0:0

«Пари НН» — «Химки» (Фонбет Кубок России) — 1:1 (5:3 по пенальти)

«Краснодар» — «Химки» — 3:1

«Химки» — «Локомотив» (Фонбет Кубок России) — 0:5

«Химки» — ЦСКА — 1:2

«Урал» — «Химки» — 2:1



Разница мячей: 5:16 (-13)



«Урал» набрал 10 очков и поднялся с 15-й строчки турнирной таблицы на 12-ю, покинув зону вылета и стыковых матчей. «Химки» (8) теперь 15-е.

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