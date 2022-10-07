Леау: Рис Джеймс — сильнейший из всех соперников за мою игровую карьеру

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау рассказал об очном противостоянии с защитником «Челси» Рисом Джеймсом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между командами.

«Он повсюду меня преследовал, он прекрасно хорошо рассчитывал свои рывки. Я редко не говорю об игроках соперника, но этот парень на самом деле самый сильный. Силнейший, с которым я сталкивался», — цитирует Леау Goal.com.

На 56-й минуте «Челси» укрепил своё преимущество благодаря голу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, ассистировал ему защитник Рис Джеймс. Через пять минут уже сам Джеймс сумел довести счёт матча до разгромного после передачи английского вингера Рахима Стерлинга.

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