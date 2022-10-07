Митрович может пропустить игру с «Вест Хэмом»
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Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович может не принять участие в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«У нас все еще есть некоторые сомнения по поводу состава на игру. Некоторые игроки тренировались индивидуально. Натаниэл Чалоба и Лейвин Курзава определенно пропустят матч из-за дисквалификации и травмы соответственно. Информация по Митровичу появится позднее, однако сейчас могу сказать, что он рискует пропустить матч», — сказал главный тренер «дачников» Марко Силва.
Матч между командами состоится в ближайшее воскресенье, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты?
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