«Урал» под руководством Гончаренко одержал три победы подряд

«Урал» одержал очередную победу. Екатеринбуржцы в матче 12-го тура РПЛ обыграли «Химки» со счётом 3:1. Эта победа стала третьей подряд для команды Виктора Гончаренко, который на посту главного тренера сменил Игоря Шалимова.
Ранее «Урал» в матче РПЛ обыграл «Локомотив» со счётом 4:2. Кроме того, екатеринбуржцы в матче Кубка России нанесли поражение «Торпедо» со счётом 1:0.
Счёт в матче «Урала» и «Химок» был открыт на 4-й минуте. Алексей Каштанов левым краем ворвался в штрафную, сместился в центр и низом из-под защитника пробил точно под ближнюю штангу, открыв счёт в матче. На 50-й «Урал» убежал в контратаку, Лазар Ранджелович классно открылся под передачу Каштанова между двух защитников, после чего ворвался в штрафную и технично перебросил Илью Лантратова. В концовке встречи один мяч отыграл Илья Кухарчук, но это не спасло его команду от поражения.
«Урал» набрал 10 очков и поднялся с 15-й на 12-ю строчку турнирной таблицы, покинув зону вылета и стыковых матчей. «Химки» (8) — 15-е.
- 7 октября 2022
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