Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Один день аплодировали, другой — оскорбляли». Игуаин высказался о болельщиках «Наполи»

«Один день аплодировали, другой — оскорбляли». Игуаин высказался о болельщиках «Наполи»
Комментарии

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин рассказал о своих эмоциях от реакции фанатов «Наполи» на его переход в «Ювентус». Игуаин провёл три года в Неаполе, после чего перебрался в Турин. После его ухода фанаты неаполитанского клуба активно оскорбляли футболиста, называя его Иудой.

В «Ювентус» Игуаин переходил в качестве лидера «Наполи». Он провёл за неаполитанцев 146 матчей и забил 91 мяч.

«Такие моменты не забываются. Когда слышишь, как весь стадион выкрикивает твоё имя, это одно из лучших чувств. У меня были мурашки. Но бывает и обратное. В футболе не всё так приятно. В один день 60 тысяч человек скандируют твоё имя, а на другой день все они тебя оскорбляют», — цитирует Игуаина Football Italia.

Также аргентинец признался, что не пожалел о переходе в «Ювентус».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022