«Один день аплодировали, другой — оскорбляли». Игуаин высказался о болельщиках «Наполи»

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин рассказал о своих эмоциях от реакции фанатов «Наполи» на его переход в «Ювентус». Игуаин провёл три года в Неаполе, после чего перебрался в Турин. После его ухода фанаты неаполитанского клуба активно оскорбляли футболиста, называя его Иудой.
В «Ювентус» Игуаин переходил в качестве лидера «Наполи». Он провёл за неаполитанцев 146 матчей и забил 91 мяч.
«Такие моменты не забываются. Когда слышишь, как весь стадион выкрикивает твоё имя, это одно из лучших чувств. У меня были мурашки. Но бывает и обратное. В футболе не всё так приятно. В один день 60 тысяч человек скандируют твоё имя, а на другой день все они тебя оскорбляют», — цитирует Игуаина Football Italia.
Также аргентинец признался, что не пожалел о переходе в «Ювентус».
- 7 октября 2022
-
22:02
-
21:49
-
21:48
-
21:43
-
21:37
-
21:17
-
21:09
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:53
-
20:38
-
20:27
-
20:16
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:36
-
19:29
-
19:24
-
19:11
-
19:08
-
18:59
-
18:59
-
18:48
-
18:36
-
18:35
-
18:25
-
18:16
-
18:13
-
18:10
-
17:59