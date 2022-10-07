«Один день аплодировали, другой — оскорбляли». Игуаин высказался о болельщиках «Наполи»

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин рассказал о своих эмоциях от реакции фанатов «Наполи» на его переход в «Ювентус». Игуаин провёл три года в Неаполе, после чего перебрался в Турин. После его ухода фанаты неаполитанского клуба активно оскорбляли футболиста, называя его Иудой.



В «Ювентус» Игуаин переходил в качестве лидера «Наполи». Он провёл за неаполитанцев 146 матчей и забил 91 мяч.



«Такие моменты не забываются. Когда слышишь, как весь стадион выкрикивает твоё имя, это одно из лучших чувств. У меня были мурашки. Но бывает и обратное. В футболе не всё так приятно. В один день 60 тысяч человек скандируют твоё имя, а на другой день все они тебя оскорбляют», — цитирует Игуаина Football Italia.



Также аргентинец признался, что не пожалел о переходе в «Ювентус».