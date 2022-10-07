Кечинов — о Слуцком в «Рубине»: пришло время расставаться

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о работе главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Все понимают, что профессия тренерская такая: если ты начинаешь работать, то должен быть готов к увольнению. Здесь не имеют значения твои заслуги в прошлом. Если нет определённого результата и болельщики недовольны, то пришло время для ухода в отставку.



Руководству нужен результат. У «Рубина» была приличная команда. Ушли футболисты, когда началось это время. Тем не менее состав у них был нормальный, но они вылетели. Значит, пришло время расставаться. Что-то идёт не так, поэтому пора расставаться», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.