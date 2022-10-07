Гончаренко: «Урал» движется вперёд

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу екатеринбургского клуба над «Химками» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мы довольны победой. В любом случае команда показывает движение вперёд, тем более что с «Химками» мы находимся недалеко друг от друга в турнирной таблице. Понятно, что когда ты борешься за шесть очков, это всегда нервозная игра. Наверное, она и должна была закончиться нашей минимальной победой. У наших ворот тоже было жарко, но и мы могли забивать ещё в первом тайме», — сказал специалист в эфире клубного канала.

«Урал» набрал 10 очков и поднялся с 15-й строчки турнирной таблицы на 12-ю, покинув зону вылета и стыковых матчей. «Химки» (8) теперь занимают 15-е место.