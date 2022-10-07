Жерар Пике может перейти в «Андорру» — клуб, которым он владеет

Главный тренер «Андорры» Эдер Сарабия высказался о возможном подписании в команду защитника «Барселоны» Жерара Пике. Футболист является владельцем андоррской команды.
«Подписание Пике? Я бы сделал это с закрытыми глазами. Мы видели его в Лиге чемпионов и в матче с «Мальоркой». Он играет мало, но он ещё несколько лет будет элитным защитником», — приводит слова Сарабии Sport.es.
35-летний Пике — воспитанник «Барселоны». Он не играл в команде в период с 2004 по 2008 год, выступая за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу». В нынешнем сезоне Жерар принял участие в четырёх матчах, не отметившись результативными действиями. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Видеообзор. «Мальорка» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
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