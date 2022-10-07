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Анчелотти не захотел говорить о Холанде на пресс-конфренции

Анчелотти не захотел говорить о Холанде на пресс-конфренции
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции перед игрой с «Хетафе» в рамках 8-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» отказался комментировать информацию о возможном переходе нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в мадридский клуб.

«Простите, я не буду говорить об Эрлинге Холанде», — цитирует итальянца инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что в контракте норвежца с «горожанами» прописан специальный пункт об отступных в случае его перехода в «королевский клуб». Напомним, мадридцы полагают, что смогут убедить Холанда перейти в команду. В 2024 году истечёт контракт Карима Бензема, в связи с этим норвежец сможет стать главным нападающим команды. В «Реале» считают, что убедят Холанда в преимуществах жизни в Мадриде и выступления за команду.

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