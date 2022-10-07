«Челси» может вернуть Абрахама за € 80 млн. Тэмми отреагировал

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам отреагировал на свою сумму отступных, которая доступна лишь для его бывшей команды — «Челси». Лондонский клуб может вернуть футболиста за € 80 млн.

«Я доволен выступлениями за «Рому» и сосредоточен на своей работе здесь. У нас хорошая команда, менеджер, город и болельщики. Я счастлив. Только Бог знает будущее», — приводит слова Абрахама журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

25-летний Абрахам — воспитанник «Челси». Он перешёл в итальянскую команду летом 2021 года за € 40 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах чемпионата Италии и Лиги Европы нападающий забил два гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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