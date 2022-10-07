Гвардиола: Холанд может стать ещё сильнее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о прогрессе нападающего команды Эрлинга Холанда. По словам специалиста, норвежец может стать ещё сильнее.



«Когда мяч находится у Холанда, он знает, какие пасы я хочу видеть. Уверен, что он может улучшить каждую часть своей игры. Все понимают, что Эрлинг может стать ещё сильнее. Каждый из нас может совершенствоваться до конца жизни.



Будет здорово, если Холанд побьёт рекорд результативности. Но, вообще, любой рекорд можно побить. Я надеюсь, что он продолжит играть в том же духе.



После матча за Суперкубок Англии у многих людей были в нём сомнения. Но давайте думать о завтрашнем дне, это самое главное. А на голы посмотрим в конце сезона», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Выиграй футболку Холанда! Розыгрыш — в «Телеграме»