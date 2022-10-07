Дзюба появился на поле впервые за месяц, но «Адана» сыграла вничью с «Газиантепом»

Сегодня, 7 октября, на стадионе «Газиантеп Арена» состоялся матч 9-го тура турецкой Суперлиги. Встречались местный «Газиантеп» и «Адана Демирспор». Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 60-й минуте: отличился нападающий «Аданы» Бритт Ассомбалонга. Спустя девять минут Лазар Маркович сравнял счёт с паса Гюная Гювенча. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Газиантепа» Эртугрул Эрсой.



На 84-й минуте на поле появился Артём Дзюба, не игравший с 12 сентября. Россиянин пропустил три матча и в игре с «Газиантепом» отметиться результативными действиями за отведённое время не сумел.

«Адана Демирспор» набрала 18 очков в девяти матчах чемпионата Турции и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице. «Газиантеп» (12) — девятый.