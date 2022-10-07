«Ньюкасл» может подписать Люка Шоу

«Ньюкасл» заинтересован в приглашении защитника Люка Шоу, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. Об этом сообщает Caught Offside.
27-летний Шоу стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года. За манкунианцев защитник забил три гола и отдал 22 результативные передачи в 218 матчах. В нынешнем сезоне Шоу провёл на поле 245 минут в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.
В марте 2014 года Шоу дебютировал за сборную Англии и с тех пор принял участие в 23 играх в футболке национальной команды, трижды забив и отдав восемь голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» является главным претендентом на подписание бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» — нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.
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