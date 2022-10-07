Кавазашвили: нервы — слабое место Слуцкого. Видимо, не может найти контакт с руководством

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.
«Слуцкий — очень талантливый тренер. Профессионал своего дела. Я не знаю, почему у него не получается в «Рубине». Ранее он налаживал игру и выстраивал команды: при этом были большие успехи. Я помню, как он работал в московском ЦСКА — это было великолепно. Помню, как он уехал в Англию: правда, там были сложности. Единственное, в чём я могу найти какую-то причину — нервы. Это его слабое место. Он очень близко принимает к сердцу различные несправедливые решения судейских кадров. Ну и, видимо, всё-таки не может найти контакт с руководством, стоящими выше него. Я про нефутбольных и местных республиканских руководителей.
Слуцкий — очень честный парень, ничего не скрывает и всегда говорит правду. Он создал свою академию и вкладывает в неё много денег. Я не могу понять, что с ним. Но думаю, что у него всё должно повернуться в лучшую сторону», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 октября 2022
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