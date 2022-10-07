Аллегри: не испытывал давления из-за неудачного старта сезона

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал неудачный старт команды, а также высказался о предстоящем матче Серии А с «Миланом».



«Мы надеемся сыграть в этом году с «Миланом» лучше, чем в прошлом сезоне. Хотим добиться результата и показать красивую игру.



Неудачный старт сезона? Я был уверен в команде, не испытывал давления. Нам нужно больше верить в себя, тогда всё получится.



Да, у нас были сложности в матчах с «Салернитаной» и «Монцей». Там мы не добрали пять очков в гостях. Мы по-прежнему не побеждали в гостях. Надеемся, что сможем добыть первую гостевую победу в Милане», — цитирует Аллегри Football Italia.

Матч «Милана» и «Ювентуса» состоится завтра, 8 октября.

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