«Лион» не смог обыграть «Тулузу» в матче Лиги 1
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В Лионе на стадионе «Групама» завершился стартовый матч 10-го тура французской Лиги 1. Местный «Лион» принимал «Тулузу». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.
Уже на 2-й минуте Тете открыл счёт и вывел «Лион» вперёд. Но удержать эту победу хозяева не смогли. На 67-й минуте Рафаэль Ратан с передачи Закарии Абухляля сравнял счёт. Больше отличиться уже никому не удалось.
«Лион» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. В свою очередь «Тулуза» находится на 11-м месте, набрав 12 очков. «Лион» не побеждает уже в пяти последних матчах.
В следующем туре «Лион» сыграет в гостях с «Ренном». В свою очередь «Тулуза» примет «Анже».
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