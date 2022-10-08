«Лион» не смог обыграть «Тулузу» в матче Лиги 1

В Лионе на стадионе «Групама» завершился стартовый матч 10-го тура французской Лиги 1. Местный «Лион» принимал «Тулузу». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.



Уже на 2-й минуте Тете открыл счёт и вывел «Лион» вперёд. Но удержать эту победу хозяева не смогли. На 67-й минуте Рафаэль Ратан с передачи Закарии Абухляля сравнял счёт. Больше отличиться уже никому не удалось.



«Лион» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. В свою очередь «Тулуза» находится на 11-м месте, набрав 12 очков. «Лион» не побеждает уже в пяти последних матчах.



В следующем туре «Лион» сыграет в гостях с «Ренном». В свою очередь «Тулуза» примет «Анже».