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Президент «Реала» отсудил у испанской газеты € 1

Президент «Реала» отсудил у испанской газеты € 1
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Президент «Реала» Флорентино Перес выиграл судебный процесс у испанской газеты El Confidencial, сообщает Madrid Xtra. Функционер обратился в суд с жалобой на издание за утечку аудиофайлов с его разговорами. При этом Перес требовал отсудить у газеты лишь € 1.

Он изначально отказался от попытки выигрыша крупной суммы, чтобы показать, что для него это — дело принципа, а не возможность получить некую сумму денег.

«Реал» по итогам прошлого сезона стал чемпионом испанской Ла Лиги, а также обладателем трофея Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0). В начале этого сезона «сливочные» выиграли трофей Суперкубка УЕФА, сломив сопротивление «Айнтрахта» (2:0).

«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал шестую победу подряд в Ла Лиге:

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