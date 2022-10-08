Президент «Реала» отсудил у испанской газеты € 1
Поделиться
Президент «Реала» Флорентино Перес выиграл судебный процесс у испанской газеты El Confidencial, сообщает Madrid Xtra. Функционер обратился в суд с жалобой на издание за утечку аудиофайлов с его разговорами. При этом Перес требовал отсудить у газеты лишь € 1.
Он изначально отказался от попытки выигрыша крупной суммы, чтобы показать, что для него это — дело принципа, а не возможность получить некую сумму денег.
«Реал» по итогам прошлого сезона стал чемпионом испанской Ла Лиги, а также обладателем трофея Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0). В начале этого сезона «сливочные» выиграли трофей Суперкубка УЕФА, сломив сопротивление «Айнтрахта» (2:0).
«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал шестую победу подряд в Ла Лиге:
Комментарии
- 8 октября 2022
-
01:01
-
00:50
-
00:36
-
00:31
-
00:15
-
00:13
-
00:05
-
00:03
- 7 октября 2022
-
23:54
-
23:38
-
23:36
-
23:25
-
23:17
-
23:00
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:17
-
22:15
-
22:10
-
22:02
-
21:49
-
21:48
-
21:43
-
21:37
-
21:17
-
21:09
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:53
-
20:38
-
20:27
-
20:16
Партнерский контент