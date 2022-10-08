Президент «Реала» отсудил у испанской газеты € 1

Президент «Реала» Флорентино Перес выиграл судебный процесс у испанской газеты El Confidencial, сообщает Madrid Xtra. Функционер обратился в суд с жалобой на издание за утечку аудиофайлов с его разговорами. При этом Перес требовал отсудить у газеты лишь € 1.



Он изначально отказался от попытки выигрыша крупной суммы, чтобы показать, что для него это — дело принципа, а не возможность получить некую сумму денег.



«Реал» по итогам прошлого сезона стал чемпионом испанской Ла Лиги, а также обладателем трофея Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0). В начале этого сезона «сливочные» выиграли трофей Суперкубка УЕФА, сломив сопротивление «Айнтрахта» (2:0).

«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал шестую победу подряд в Ла Лиге: