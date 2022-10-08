Луческу в сентябре объявил игрокам киевского «Динамо», что уходит, но передумал

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в сентябре объявил игрокам украинской команды, что покидает клуба, однако после этого передумал. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, румын в начале сентября объявил лидерам команды и тренерскому штабу, что домашний матч Лиги Европы с «Ларнакой» станет для него последним, а через неделю поменял своё решение.

В Украинской Премьер-лиге команда «Динамо» занимает 9-е место. Подопечные Луческу набрали 6 очков в 4-х матчах чемпионата. «Шахтёр» с 13 очками лидирует в соревнованиях. В Лиге Европы киевляне в трёх играх не набрали ни одного очка и занимают последнее место в квартете с «Ларнакой», «Ренном» и «Фенербахче».