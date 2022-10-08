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Кокорин: выбрал хороший матч РПЛ, но не смог посмотреть. «Арис» из России смотреть проще

Кокорин: выбрал хороший матч РПЛ, но не смог посмотреть. «Арис» из России смотреть проще
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Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос о том, следит ли он за РПЛ. По словам футболиста, ему пока не удаётся посмотреть игры российского чемпионата.

«Давно не смотрел игры целиком. Недавно выбрал один хороший матч, но не сумел подписаться, всё заблокировано. Наверное, проще из России смотреть игры «Ариса», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах за «Арис», в которых забил один мяч. В «Арис» Кокорин перешёл из «Фиорентины» на правах аренды. За итальянский клуб россиянин практически не играл и редко попадал в заявку.

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