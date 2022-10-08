Источник: Роналду считает тен Хага упрямым и слишком привязанным к своей философии

В «Манчестер Юнайтед» нарастает всё большее напряжение между 37-летним звёздным португальским нападающим Криштиану Роналду и главным тренером клуба Эриком тен Хагом. Об этом сообщает Express со ссылкой на The Times.
Отмечается, что у Криштиану Роналду есть две серьёзные жалобы на Эрика тен Хага – португалец считает своего нового босса излишне упрямым и слишком тесно связанным с философией, которая принесла ему успех в «Аяксе» Роналду часто вступает в полемику с главным тренером поскольку считает, что команда могла бы выигрывать, если бы они выступали в ином стиле.
Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Криштиану Роналду порвали гетры.
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