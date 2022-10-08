Гаттузо – о Клюйверте: он потерял два-три года. С его качествами то играет, то не играет

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о вингере Джастине Клюйверте. Нидерландец отличился первым голом за команду в матче с «Осасуной», который завершился победой «летучих мышей» со счётом 2:1.
«Джастин должен понимать, сколько у него хороших футбольных качеств. И с ними он то играет, то не играет. Клюйверт потерял два-три года. Он не может быть активен 20 минут – матч в футболе длится 90. Клюйверту нужно думать о том, что делать, не только когда у него мяч, но и без мяча.
У Джастина есть всё – и скорость, и техника. Он должен больше участвовать в игре, больше влиять на неё, думать о футболе 24 часа в сутки. Он может давать команде больше, чем сейчас. И если он продолжит работать на максимальном уровне, то сможет добиться высоких целей», – приводит слова Гаттузо официальный сайт «Валенсии».
Добавим, что это первый случай в истории «Валенсии», когда за команду забивали отец и сын. В сезоне-2005/06 за команду выступал Патрик Клюйверт, отличившийся двумя голами в 16 играх.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 8 октября 2022
-
02:30
-
02:22
-
02:08
-
02:03
-
01:50
-
01:47
-
01:32
-
01:30
-
01:15
-
01:01
-
00:50
-
00:36
-
00:31
-
00:15
-
00:13
-
00:05
-
00:03
- 7 октября 2022
-
23:54
-
23:38
-
23:36
-
23:25
-
23:17
-
23:00
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:17
-
22:15
-
22:10
-
22:02
-
21:49
-
21:48
-
21:43
-
21:37