Гаттузо – о Клюйверте: он потерял два-три года. С его качествами то играет, то не играет

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о вингере Джастине Клюйверте. Нидерландец отличился первым голом за команду в матче с «Осасуной», который завершился победой «летучих мышей» со счётом 2:1.



«Джастин должен понимать, сколько у него хороших футбольных качеств. И с ними он то играет, то не играет. Клюйверт потерял два-три года. Он не может быть активен 20 минут – матч в футболе длится 90. Клюйверту нужно думать о том, что делать, не только когда у него мяч, но и без мяча.



У Джастина есть всё – и скорость, и техника. Он должен больше участвовать в игре, больше влиять на неё, думать о футболе 24 часа в сутки. Он может давать команде больше, чем сейчас. И если он продолжит работать на максимальном уровне, то сможет добиться высоких целей», – приводит слова Гаттузо официальный сайт «Валенсии».

Добавим, что это первый случай в истории «Валенсии», когда за команду забивали отец и сын. В сезоне-2005/06 за команду выступал Патрик Клюйверт, отличившийся двумя голами в 16 играх.

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