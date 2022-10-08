Арендованный у «Шахтёра» бразилец – лучший бомбардир «Лиона» в текущем сезоне

Бразильский правый вингер «Лиона» Тете в матче французской Лиги 1 с «Тулузой» забил свой пятый гол в сезоне-2022/23. Игра завершилась со счётом 1:1.



Он вышел на первое место в списке бомбардиров команды в текущем сезоне, опережая нападающего Александра Ляказетта и левого вингера Карла Токо Экамби, у которых по четыре гола. Тете во всех матчах выходил в стартовом составе. Кроме игры с «Тулузой» 22-летний бразилец забивал в матчах с «Аяччо», «Труа» (отметился дублем) и «Осером». Также на его счету голевые передачи в матчах с «Аяччо», «Труа» и «Лорьяном».



«Лион» арендовал Тете в конце марта у «Шахтёра». Изначально клубы договорились о том, что он будет выступать за французский клуб до 30 июня 2022 года. Затем аренда была продлена ещё на год – до лета 2023-го.



Тете перешёл в «Шахтёр» из бразильского «Гремио» за € 15 млн. За украинский клуб он провёл 108 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач. Всего за «Лион» у него уже 20 игр, шесть мячей и восемь ассистов.

Новость по теме «Шахтёр» впервые в истории вышел на матч Лиги чемпионов полностью украинским составом