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«Динамо» открыло в Ульяновске филиал академии. Он – уже пятый в стране

«Динамо» открыло в Ульяновске филиал академии. Он – уже пятый в стране
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7 октября на стадионе «Труд» имени Льва Яшина в Ульяновске состоялась церемония открытия филиала академии московского «Динамо». Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.

«Это очень важное событие. Мы не так давно начали развитие академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина, и в Поволжье это будет первое её представительство. Хотел бы поздравить наших юных ребят с тем, что они стали динамовцами. У нас уже есть очень хороший опыт в ряде регионов, когда воспитанники школы переходят в центральную московскую академию. И мы рассчитываем на то, что и «Динамо», и сборная России будут комплектоваться своими воспитанниками», – приводит слова председателя консультативного совета «Динамо» Сергея Степашина пресс-служба клуба.

В честь события был организован спортивный праздник с розыгрышем призов, а также мастер-класс для юных футболистов на поле от бывшего нападающего «Динамо» и других клубов Руслана Пименова.

Ульяновский филиал академии «Динамо» – пятый по счёту для московского клуба в других городах России. Ранее филиалы были открыты в Махачкале, Владивостоке, Воронеже и Барнауле.

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