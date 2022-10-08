Лапорт иронично отреагировал на петицию об отстранении Холанда от участия в АПЛ

28-летний французский защитник английского «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт иронично отреагировал в социальных сетях на петицию болельщиков об отстранении от участия в английской Премьер-лиге его одноклубника Эрлинга Холанда.

Лапорт опубликовал скриншот с петицией, на которой он зачеркнул слова «об отстранении из английской Премьер-лиги», заменив их на «исключить из футбола».

Напомним, ранее один из болельщиков создал петицию, обращённую к правительству Великобритании об отстранении Холанда из-за того, что «он – робот». Её подписали более двух миллионов человек, после чего модераторы были вынуждены удалить её, иначе бы по закону данную петицию должны были бы рассмотреть в правительстве.

Гол Холанда не спас Норвегию от проигрыша сборной Словении.

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